

Edinilen bilgiye göre Carter, yüzyüze görüştüğü Işık'a, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin iskanına ilişkin ortaya koyduğu 'güvenli bölge' projesinin Gaziantep'in karşısındaki alanda gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti ve “Güvenli bölge tesisine artık başlayabiliriz" dedi. Ayrıca IŞİD'e karşı Türkiye ile güçlü bir ortaklık sergilemek istediklerini kaydeden Carter, devam etmekte olan Münbiç operasyonuna katılanların ise ağırlıklı olarak Suriye PKK'sı PYD'lilerden değil, Araplardan oluştuğunu iddia etti. “IŞİD'e karşı kullanabileceğimiz tek kuvvet bu" diyerek ABD desteğiyle PYD'lilere kurdurulan Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) işaret eden Carter, bu gücün PKK-PYD ile anılmasını istemediklerini söyledi.







'ANGAJMAN UYUMU'







Yenişafak'ın haberine göre; ABD'li Bakan Carter'ın, Rusya ile Suriye'de yaşanan gerilime ilişkin olarak ise “Rusya konusunda son derece kararlı ve güçlüyüz" mesajını verdiği öğrenildi. Carter, Suriye'de angajman kurallarını hava unsurları açısından uyumlaştırmanın akıllıca olacağını ifade etti. Carter ayrıca, ABD'nin Suriye sınırında hava polisi uygulamasına katılacağını da bildirdi.







TERÖRE DESTEK ZARAR VERİR







NATO toplantısının ikinci gününde temaslarını gazetecilere anlatan Fikri Işık, PYD/YPG'nin PKK gibi terör örgütü olduğunu Ashton Carter'a söylediğini belirtti. Işık, şunları kaydetti: “Güzel, verimli bir görüşme yaptık. Tavrımızı açıkça ortaya koyduk. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği, bugün kısa vadeli çıkarlar için yapılacak işbirliğinin yarın çok daha büyük zararlara müttefiklerimiz açısından yol açabileceği noktalarını kendilerine vurguladık. Biz PYD/YPG'nin terör örgütü olduğunu, ABD'nin bunlarla işbirliği yapmasının yanlış olduğunu, bu noktadaki Türkiye'nin hassasiyetini anlamalarını ve PKK'ya gösterilen tavır gibi PYD'ye de ve diğer terör örgütlerine de aynı tavrı göstermesi gerektiğini ifade ettik."







Suriye Muhalif Geçici Hükümet Başbakanlık Müsteşarı Muhammed Sermini, Rusya tarafından “Esed'le savaşı durdurun, biz de PYD ve IŞİD'e karşı size destek verelim” teklifi yapıldığını ancak muhalifler olarak teklifi doğrudan reddettiklerini açıkladı. Yeni Şafak'a konuşan Sermini, Rusya'nın teklifini 'sinsice ve tehlikeli' olarak değerlendirdiklerini belirterek, “Ruslar ülkemizde Esed kadar kanımızı döktü. Şimdi bu aşamada Putin yönetiminin herhangi bir iyi niyet taşıdığına inanmıyoruz. Teklifi tereddütsüz reddettik. Zira Rusya'nın teklifi taktik bir hamleden öte anlam taşımıyor” dedi. Rusya'nın PYD ve IŞİD'e karşı işbirliği teklifini sahada ABD'ye karşı mevzi kazanma girişimi olarak gördüklerini kaydeden muhalif hükümet temsilcisi şunları söyledi:







HEDEF ABD'YE KARŞI KAZANIM ELDE ETMEK“







PYD son dönem büyük oranda ABD güdümüne girdi. Rusya ise ABD'ye karşı sahada farklı yöntemler deneyerek hem PYD'ye ders vermek hem de savaşın seyri ve geleceğin Suriye'sini şekillendirmede etkin pozisyon elde etmek amacıyla bize bu teklifi yaptı. Askeri desteğin yanında siyasi destek sözü de verdiler. Samimi bulmadık ve Rusya'nın emellerine hizmet etmek istemediğimizi açıkça Rus makamlarına ilettik.”







ARABULUCU GÖNDERDİLER







“Halep'te Rusya tarafından görevlendirilen arabulucular birçok silahlı grupla görüştü. IŞİD'le PYD'ye karşı savaş ve Esed cephelerinde çatışmasızlık kararı için iknaya çalıştılar. Bunun için 'Liva Nasır' isimli bir askeri oluşuma bile gidildi ancak genel eğilim Rusya ile işbirliğini reddetme yönünde olduğu için girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Savaş sürecinde muhalif kanat Türkiye'yi bir 'ağabey' olarak görüyor ve atılan her adımda Türkiye'nin kararına önem veriyor. Dolayısıyla Ankara ile her konuda irtibat halinde hareket ediyoruz.”







DİYALOG KANALI AÇIK OLMALI







NATO'nun Türkiye'ye güvence tedbirleri başlığında verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirten Fikri Işık, NATO'nun Rusya ile ilgili iki kulvarlı bir stratejisi olduğunu belirterek, “Bir taraftan NATO caydırıcılığını artırmaya yönelik tedbirlere başvuruyor, diğer taraftan da Rusya ile diyalog kanallarını açık tutma, sorunları diyalogla çözme stratejisini izliyor. Biz de Türkiye olarak bu stratejiye katılıyoruz" dedi. Işık, caydırıcılık açısından NATO'nun Karadeniz'deki varlığının artırılmasına prensip olarak olumlu baktıklarını da belirtti; “Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce net olarak ifade etti. Biz Karadeniz'in bir Rus gölü olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim Türkiye olarak hedefimiz Karadeniz'in bir barış, huzur ve refah denizi olması. Türkiye'nin bütün stratejisi bunu sağlamaya yöneliktir" diye konuştu. Siber güvenlik alanında da pek çok görüşmenin Varşova Zirvesi'nde karara bağlanmasını beklediklerini söyleyen Işık, NATO ülkelerinin savunma bütçelerini milli gelirlerinin yüzde 2'sine çıkarılması noktasındaki kararların da değerlendirileceğini kaydetti. Türk savunma sanayii ihracıtının 1,7 milyar doları geçtiğini kaydeden Işık, bunu 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi.