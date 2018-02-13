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ABD'den skandal PYD itirafı: Afrin'e hareket ettiler!

ABD'DEN SKANDAL PYD İTİRAFI: AFRİN'E HAREKET ETTİLER!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü PYD/PKK'nın harekatın başlamasının ardından

Tarih : 13 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Abd'den Skandal Pyd İtirafı: Afrin'e Hareket Ettiler!(10/10)6

Türkiye'de görüşmelerde bulunmak üzere gelecek ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, terör örgütü PYD'nin güçlerini Afrin'e gönderdiğini itiraf etti. Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı için "Bizim Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ı yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı" diye konuştu.

"DEAŞ'LA SAVAŞTAN UZAKLAŞMALARA YOL AÇTI"

Ortadoğu turundaki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt'te yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı için "Bizim Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ı yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı" dedi.

"AFRİN'E HAREKET ETTİLER"

Sputnik'in aktardığı habere göre Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'nin doğusundaki terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG birliklerinin Afrin'e kaymasına yol açtığını dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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