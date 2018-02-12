ABD'DEN SKANDAL KARAR! PYD/PKK'YA BÜTÇEDEN PAY AYIRDI!
ABD, 2019 yılı bütçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya 550 milyon dolarlık yardım payı ayırdı.
Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 550 milyon dolar ayırdı.
DAHA ÖNCE DE ORDU KURACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI
Hatırlanacağı gibi daha önce de Pentagon'dan terör örgütü PYD/PKK'dan sınırda ordu kurulacağı duyurulmuştu. ABD'nin bu kararına Türkiye'den ise büyük tepki gelmişti.
İLİŞKİLER OLUMSUZ ETKİLENECEK
Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Türkiye ziyareti öncesi alınan bütçe kararı ikili ilişkileri iyiden iyiye gereceğe benziyor.
Kaynak: haberinburada
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