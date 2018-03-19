Anne Ve 6 Aylık Bebeğinin Cenazesi Aynı Tabuta Konuldu
Gözler 3. Havalimanında! Yolcu Sayısı Şimdiden 2,8 Milyon Arttı
Kore Yarımadası'nda Tansiyon Düşüyor: Umut Verici Haberler Geliyor
Batuhan Karadeniz'in Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Abd'den Skandal Afrin Açıklaması: Kürt Nüfus Endişeyle Kenti Boşalttı
Erdoğan Ve Putin, Türkiye'de Yapılacak Suriye Zirvesini Görüştü
Dolar 3,95'in Üzerini Gördü! Kritik Gün: Çarşamba
Kafesini Kilitlemeyi Unuttukları Aslan Bakıcısını Parçaladı
Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı
Diyarbakır Valiliği'nden Nevruz Kutlamalarına İzin Çıktı
Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur
Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı
Jet Kazasında Sır Dolu Ölüm! Kaptan Pilotun Cenazesine Ulaşılamadı
Vicdansız Annenin Boğduğu Minik Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: 2 Şehidimiz Var
Bahis Şirketi İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi
Otomotiv Devi, Uber'in Sistemine Talip Oldu
Cinnet Getirdi, 500 Bin Liralık Lüks Arabaya Gözünü Kırpmadan Çarptı
Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü

ABD'den skandal Afrin açıklaması: Kürt nüfus endişeyle kenti boşalttı

ABD'DEN SKANDAL AFRİN AÇIKLAMASI: KÜRT NÜFUS ENDİŞEYLE KENTİ BOŞALTTI

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle ilgili "Kürtler Türk ordusunun endişesiyle Afrin'i boşaltmış." açıklaması yaptı.

Tarih : 19 Mart 2018, 19:30
Puan Ver : Abd'den Skandal Afrin Açıklaması: Kürt Nüfus Endişeyle Kenti Boşalttı(6/10)2

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tardından yapılan açıklamada, "Kürtler Türk ordusunun endişesiyle Afrin'i boşaltmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Den  Skandal  Afrin  Açıklaması  Kürt  Nüfus  Endişeyle  Kenti  Boşalttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER