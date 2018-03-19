ABD'DEN SKANDAL AFRİN AÇIKLAMASI: KÜRT NÜFUS ENDİŞEYLE KENTİ BOŞALTTI
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle ilgili "Kürtler Türk ordusunun endişesiyle Afrin'i boşaltmış." açıklaması yaptı.
ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tardından yapılan açıklamada, "Kürtler Türk ordusunun endişesiyle Afrin'i boşaltmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.
Kaynak: haberinburada
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