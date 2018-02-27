ABD'DEN SKANDAL AFRİN AÇIKLAMASI: ATEŞKES TÜM SURİYE'Yİ KAPSIYOR!
Son Dakika! ABD Dışişlerinden skandal Afrin açıklaması: BM'de kabul edilen ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye mutabakatı yeniden okumalı.
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Kaynak: haberinburada
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