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abd'den sert çıkış:rusya ateşle oynuyor!

ABD'DEN SERT ÇIKIŞ:RUSYA ATEŞLE OYNUYOR!

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Robert Work, Rusya'nın bölgesel anlaşmazlıklarda nükleer silah kullanma tehdidiyle "ateşle oynadığını" söyledi

Tarih : 26 Haziran 2015, 12:18
Puan Ver : Abd'den Sert Çıkış:Rusya Ateşle Oynuyor!(8/10)6


Work, Rusya'nın provokasyonlarından endişe duyduğunu belirterek, Moskova yönetiminin tırmanan güvenlik gerilimine karşın savunma stratejisini nükleer söylemi artırarak belirlediğini vurguladı. Pentagon'un iki numarası, "Gerginliği nükleer silahları kullanarak kontrol edebileceğini düşünen biri tek kelimeyle ateşle oynuyor.



Halbuki nükleer kullanım ise gerginliği en üst seviyeye çıkarır" diye konuştu. Üst düzey Rus yetkililerin ellerindeki nükleer silahlara ilişkin "sorumsuzca" açıklamalar yapmayı sürdürdüğünü dile getiren Work, Moskova'nın bunu yaparken kendilerine ve müttefiklerine gözdağı vermek istediğini ifade etti. Work, "Ancak başarısızlığa uğradılar. Bilakis onlar NATO birliğinin dayanışmasını güçlendirdiler" dedi.



Rusya'nın, 500 ile 5 bin 500 kilometre menzilli karadan fırlatılan balistik ve güdümlü füzelerin konuşlandırılmasını yasaklayan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nı ihlal etmeyi sürdürdüğünü söyleyen Work, anlaşmanın ihlaline karşın ve Rusya'nın bu ihlalle önemli ölçüde askeri üstünlük elde etmesini önlemeye ilişkin ABD Başkanı Barack Obama'nın göz önünde bulunduracağı seçenekleri Pentagon'un geliştirdiği bilgisini verdi.








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