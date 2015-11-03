O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI


ABD'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Tarih : 03 Kasım 2015, 10:05
Puan Ver : Abd'den Seçim Açıklaması(10/10)8


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; Türkiye seçim sonucundan dolayı tebrik edilirken, seçim süreci boyunca medyaya ve gazetecilere karşı uygulanan baskılardan dolayı endişe duyulduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Türkiye'de uluslararası hukuk kurallarının gözetilmesi gerektiği vurgusu yapıldı, 'Türk yetkililere, Türk Anayasası'nda var olan evrensel değerlere saygı duyma çağrısında bulunuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.








Etiketler: Abd  Den  Seçim  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER