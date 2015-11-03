ABD'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada; Türkiye seçim sonucundan dolayı tebrik edilirken, seçim süreci boyunca medyaya ve gazetecilere karşı uygulanan baskılardan dolayı endişe duyulduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca Türkiye'de uluslararası hukuk kurallarının gözetilmesi gerektiği vurgusu yapıldı, 'Türk yetkililere, Türk Anayasası'nda var olan evrensel değerlere saygı duyma çağrısında bulunuyoruz.' ifadeleri kullanıldı.
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