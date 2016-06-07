ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Vezneciler'deki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'daki vahşi terör saldırısının derin üzüntüsü içindeyim. Hiçbir amaç, böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez'' dedi.