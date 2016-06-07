ABD'DEN SALDIRIYA İLK TEPKİ
ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Vezneciler'deki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, ''İstanbul'daki vahşi terör saldırısının derin üzüntüsü içindeyim. Hiçbir amaç, böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez'' dedi.
ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Vezneciler'deki terör saldırısının ardından yaptığı açıklamada, 'İstanbul'daki vahşi terör saldırısının derin üzüntüsü içindeyim. Hiçbir amaç, böylesi mantıksız bir şiddeti haklı gösteremez' dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar