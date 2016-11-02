ABD'DEN RUSYA'YA TEPKİ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri liseler yeniden gündemde. 676 sayılı KHK ile askeri okullar yeniden öğrenci alımına başlayacak. Peki, askeri liseler de yeniden mi açılacak? İşe cevabı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Suriye'de siyasi sürecin başlama umudunun süresiz şekilde ertelendiği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Beşar Esad'ı Suriye'nin geleceğinde görmek istemediklerini söyledi.
Kirby, günlük basın toplansında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Suriye'de siyasi sürecin başlama umudu ve Suriye halkının huzur ortamına dönüşünün süresiz şekilde ertelendiği" şeklinde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Rus bakanın açıklamalarının tam olarak neyi ifade ettiğini bilmediğini belirten Kirby, “Biz görüşmelerin Rusya'nın belirttiği şekilde süresiz olarak ertelendiğini düşünmüyoruz ve Esad'ın uzun vadede Suriye'nin bir parçası olmasını istemiyoruz.” dedi.
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