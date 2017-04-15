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abd'den rusya'ya son dakika hamlesi

ABD'DEN RUSYA'YA SON DAKİKA HAMLESİ

ABD Hava Kuvvetleri'nin, bu hafta az sayıda F-35A savaş uçağını Avrupa'ya göndereceği duyuruldu.

Tarih : 15 Nisan 2017, 11:16
Puan Ver : Abd'den Rusya'ya Son Dakika Hamlesi(10/10)8


ABD Hava Kuvvetleri'nin, bu hafta az sayıda F-35A savaş uçağını Avrupa'ya göndereceği duyuruldu. Uçakların "birkaç hafta boyunca diğer ABD ve NATO askeri hava araçlarıyla eğitim yapacağı" açıklandı. Pentagon açıklamasında, uçakların Avrupa'ya gönderilmesinin, F-35A'nin "operasyonel kabiliyetinin gösterilmesini sağlayacağı" belirtildi.



ABD Savunma Bakanlığı'nca (Pentagon) Rusya tehdidine karşı geçen yıl başlatılan "Avrupa Güvence İnisiyatifi" kapsamında, taktiksel eğitim amaçlı beşinci nesil F-35 savaş uçakları konuşlandırılacağı bildirildi.



Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, “Az sayıda F-35A Lightning II uçağı bu hafta sonu uzun zamandır planlanan eğitim için Avrupa'ya konuşlandırılacak.” ifadesine yer verildi.



 



 



kaynak:hürriyet








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