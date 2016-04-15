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ABD'DEN RUSYA'YA BALTIK DENİZİ'NDE TACİZ KINAMASI


ABD'DEN RUSYA'YA BALTIK DENİZİ'NDE TACİZ KINAMASI
Tarih : 15 Nisan 2016, 11:03
Puan Ver : Abd'den Rusya'ya Baltık Denizi'nde Taciz Kınaması(8/10)6


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry iki Su-24 Rus savaş uçağının geçtiğimiz pazartesi günü Baltık Denizi'nde uluslararası sularda, ABD güdümlü füze destroyeri "USS Donald Cook"u teğet geçmesini kınadı.



Rus savaş uçaklarının, "USS Donald Cook" savaş gemisinin birkaç metre üzerinden 10'dan fazla yakın uçuş yapmasını sert dille eleştiren Kerry, "Provokatif ve tehlikeli uçuşlardı. Angajman kurallarına göre Rus savaş uçaklarını vurma hakkımız vardı" dedi.



"Bu son derece ciddi bir konu ve ABD'nin açık denizlerde tacize müsamaha etmeyeceğinin anlaşılması gerekir" diyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bu tür davranışların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ve bir daha tekrarlanmaması gerektiğini Rusya'ya anlattıklarını söyledi.








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