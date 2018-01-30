ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Rusya Başbakan Medvedev ve Chelsea'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç'in de olduğu 114 Rus siyasetçi ve 96 iş adamına yönelik yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, 2016'da ABD'de yapılan seçimlere müdahale iddiasıyla ilişkili olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti.

MEDVEDEV VE LAVROV'UN DA ARALARINDA OLDUĞU 114 SİYASETÇİ

ABD'nin uzun süredir açıklaması beklenen yaptırım listesinde içlerinde Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu 114 siyasetçi yer aldı.

Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev

96 İŞ ADAMI DA LİSTEDE

Listede ayrıca Chelsea'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç, Kaspersky, Deripaska gibi isimlerin de yer aldığı 96 iş adamı bulunuyor.

Rusya devletine ait birçok şirketin CEO'su da yaptırım listesinde yer aldı.

Chelsea'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramoviç

YETKİ BEYAZ SARAY'A RAĞMEN VERİLMİŞTİ

Bu isimler valıklarının dondurulması veya vize yasağı gibi cezalarla karşı karşıya kalmayacak ancak listede isimlerinin yer alması bankaların, ABD ve Avrupa'daki şirketlerin onlarla iş yapmaktan çekinmesine neden olabilecek.

Bu listenin oluşturulmasına ilişkin yetki, geçen yaz çıkarılan bir yasa ile Beyaz Saray'ın itirazlarına rağmen verilmişti.

Yasa, ABD Hazinesi'ne "Rus yönetimine yakınlıkları ve net servetleri dikkate alınarak ülkedeki en kıdemli siyasi figürler ile oligarkların listesini hazırlama" görevi veriyordu.

Kaynak: haberinburada