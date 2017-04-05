ABD'DEN RAKKA ZAMANLAMALI HAMLE!
ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgede inşa ettiği hava üssünü genişletiyor. ABD'nin bu hamlesi "Suriye'de İncirlik'e alternatif mi oluşturuluyor?" sorusuna neden oldu.
Genişletilen hava üssü ile terör örgütü unsurlarına destek vermek için hava araçlarının uçurulabileceği ek bir yer sağlandığı belirtiliyor. Pentagon'un bu üssü İncirlik'e alternatif olarak değerlendireceği yorumunda bulunuluyor. ABD'li yetkililer havaalanının malzeme, ekipman ve personel nakliyatında önemli bir rol oynayacağını ifade ediyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar