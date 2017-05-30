ABD'DEN RAKKA AÇIKLAMASI: 2 KİLOMETRE MESAFEDEYİZ
ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de DEAŞ'a karşı Rakka operasyonunun kısa süre içinde başlayacağını belirterek, (terör örgütü PYD/PKK'nın paravan örgütü) SDG ile çalışacaklarını yineledi.
İtalya'nın başkenti Roma'da Dışişleri Bakanlığının jandarma ile işbirliği konferansında konuşan McGurk, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye değindi.
McGurk, DEAŞ'ın Irak'ın Musul ilinin yalnızca 4 kilometrekaresini kontrol ettiğini söyledi.
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki karargahı Rakka ilinde başlatılacak operasyonla ilgili McGurk, "Burada da SDG ile birlikte çalışıyoruz ve Rakka'ya 2 kilometre mesafedeyiz. Operasyon yakında başlayacak. Operasyonun başlama tarihine ilişkin bir şey diyemiyorum şu an ama oldukça yakın.” ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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