

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, günlük basın brifinginde bir soru üzerine, PYD'nin sahada etkili savaşan bir güç olduğunu, onların IŞİD'in kontrolündeki kentleri geri alma gayretlerini hava saldırıları yoluyla desteklemeye devam ettiklerini söyledi.



PYD'ye ABD silahı sağlamadıklarını yineleyen Toner, "PYD'ye desteğimiz konusunda her zaman çok net olduk. Etkililer. Ancak onların bir çeşit yarı özerk bölge geliştirmesini istemediğimize dair bazı ikazlarımız hakkında da konuştuk. Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılığımız sürüyor. Suriye içinde müzakere edilmiş gerçek manada bir siyasi geçiş sürecinin geliştirilmesine odaklanmış durumdayız" diye konuştu.



ABD'den 'PYD'ye yardım' açıklaması IŞİD'den kurtarılan herhangi bir bölgenin Suriye'ye yeniden entegre edilmesi gerektiğini ifade eden Toner, "İster PYD, ister Suriyeli Arap, ister Türkmen gruplar olsun, kurtarmayı yapan her kimse, toprağı ele geçirme ve elinde tutma yönünde bir teşebbüse girilmemesi gerektiği yönünde bir endişe var. Yerlerinden olanların geri dönüp yaşayabilmesine ve yönetimin yeniden tesis edilmesine izin verilmeli" dedi.