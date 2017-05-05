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abd'den pyd/pkk'ya araç ve asker desteği

ABD'DEN PYD/PKK'YA ARAÇ VE ASKER DESTEĞİ

Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri (LCC), ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren PYD/PKK terör örgütüne, 48 araç ve 250 askerden oluşan yeni bir destek konvoyu sevk ettiğini kaydetti.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Abd'den Pyd/Pkk'ya Araç Ve Asker Desteği(6/10)3




Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri (LCC), ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren PYD/PKK terör örgütüne, 48 araç ve 250 askerden oluşan yeni bir destek konvoyu sevk ettiğini kaydetti. LCC'nin açıklamasına göre, öğle saatlerinde Suriye-Irak sınırında Semalka sınır kapısından giriş yapan ABD konvoyu, Haseke'nin doğusundaki Malikiye'ye ulaştı. ABD daha önce de 22 TIR silah ve mühimmat vermişti.


 


 


kaynak:sabah









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