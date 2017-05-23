

ABD, terör örgütü PYD / PKK'ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptı.







AA'nın Haseke'deki muhabirinin görüntülediği son sevkiyatlar, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinden 6 gün sonra başladı.







15 ve 20 Mayıs tarihlerinde, Irak - Suriye sınırındaki Simelka kapısından iki ayrı sevkiyatta 100 civarında tır PYD/ PKK bölgesine girdi.







Haseke'ye, ardından Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen ve içinde çok sayıda akaryakıt tankeri de olan konvoylarda askeri zırhlı araç, iş makinası ve konteynırlara yüklü mühimmat taşındığı görüldü.







kaynak:habertürk