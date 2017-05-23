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abd'den pyd/pkk'ya 100 tır silah!

ABD'DEN PYD/PKK'YA 100 TIR SİLAH!

ABD, terör örgütü PYD/PKK'ya 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde 100 tırlık askeri sevkiyat yaptı

Tarih : 23 Mayıs 2017, 14:45
Puan Ver : Abd'den Pyd/Pkk'ya 100 Tır Silah!(9/10)10


 ABD, terör örgütü PYD / PKK'ya Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle 15 ve 20 Mayıs tarihlerinde iki büyük askeri sevkiyat yaptı.



AA'nın Haseke'deki muhabirinin görüntülediği son sevkiyatlar, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump'ın resmi kararnamesi haline getirmesinden 6 gün sonra başladı.



15 ve 20 Mayıs tarihlerinde, Irak - Suriye sınırındaki Simelka kapısından iki ayrı sevkiyatta 100 civarında tır PYD/ PKK bölgesine girdi.



Haseke'ye, ardından Rakka'nın kuzey kırsalına yönelen ve içinde çok sayıda akaryakıt tankeri de olan konvoylarda askeri zırhlı araç, iş makinası ve konteynırlara yüklü mühimmat taşındığı görüldü.



 



kaynak:habertürk








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