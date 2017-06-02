Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

abd'den pyd silahları hakkında açıklama

ABD'DEN PYD SİLAHLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD'nin başı çektiği IŞİD ile mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD'nin PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye vereceği silahların kaydının veri tabanında tutulacağını ve bu ayrıntıların Türkiye ile paylaşılacağını açıkladı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:13
Puan Ver : Abd'den Pyd Silahları Hakkında Açıklama(8/10)9


Ankara'nın rahatsızlığının farkında olduğunu dile getiren Dillon, silah dağıtımının dikkatlice yapıldığını ve silahların saldırı hedeflerine uygun olarak sınırlı sayıda verileceğini ifade etti.



Dillon, YPG'ye verilen silahların listesinin NATO müttefiki olan Türkiye ile de paylaşılacağını kaydetti. Dün ABD tarafından yapılan açıklamada silah sevkıyatının başladığı belirtilmişti.



Albay Dillon tarafından yapılan açıklama, Türkiye'nin en üst düzey tepki vermesinden sadece bir gün sonra geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride konuya ilişkin şu ifadeler yer almıştı:



“Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır.”



YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makineli tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler de yer alıyor.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Abd  Den  Pyd  Silahları  Hakkında  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER