ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzun süredir kabul etmediği, Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK'nın paravanı SDG öncülüğünde kurulacak sınır koruma gücünde ana odağın Irak ve Suriye sınırı olacağını savundu.

AA MUHABİRİNE DEMEÇ VERDİ

AA'nın 2019 mali yılı savunma bütçesi teklifinde "DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için 250 milyon dolar fon talep edildiğine ilişkin haberi üzerine, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

PYD/PKK İLE İLGİLİ "TARAMADAN GEÇİRİLMİŞ MUHALEFET" DEDİ

Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde DEAŞ ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor." dedi.

ABD, Suriye'nin güneyindeki El Tanif bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra SDG ismini kullanan PYD/PKK'yı da "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

IRAK - SURİYE SINIRINDA KURULACAK

Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon'un ayrıca Suriye'de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını kabul etti.

Bu bağlamda ABD'nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır." şeklinde konuştu.

30 BİN KİŞİLİK ORDU KURACAKLAR

Eğitilen gücün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafaza birliği olmadığını iddia eden Galloway, "ABD DEAŞ'ın suistimal edebileceği sınırlarda güvenlik açıklarını tespit edecek ve o açıkları kapatmada yardım edecektir." dedi.

Suriye'de PYD/PKK'nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir "Sınır Koruma Birliği" ve "Kuzey Suriye Ordusu" kurmaya hazırlandığı bilgisini ilk kez Anadolu Ajansı dünyaya duyurmuştu.

430 KİŞİ EĞİTİLDİ

Kısa bir süre sonra ise AA muhabirine açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıklamıştı.

Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve SDG'nin (PYD/PKK'nın paravanı) bu projeye öncülük edeceğini ifade etmişti.

Kaynak: haberinburada