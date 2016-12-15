

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye ABD'den özel silah sevkiyatı! Örgüte desteğini hiç kesmeyen ABD, dün de yüklü miktarda mühimmat gönderdi. ABD'ye ait askeri kargo helikopterleri Aynel Arap'ın güneyine 7 hava aracıyla silah ve cephane indirdi.







TÜRKİYE'YE SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYOR







Bölgeye son bir aylık dilimde 13 sevkiyat gerçekleştiren ABD, dün Aynel Arap güneyine içerisinde roketatar, tanksavar ve otomatik piyade tüfekleri ile birlikte yüklü miktarda askeri mühimmat indirdi.







Bölge kaynakları gün içerisinde 7 hava aracıyla sevkiyatın gerçekleştirildiğini kaydetti. Fırat'ın Gazabı adı altında başlatılan Rakka operasyonu bahanesi ile PKK'ya verilen silahlar Set Tişrin üzerinden El Bab bölgesine gönderiliyor. Terör örgütü PYD'nin son dönem yapılan silah takviyeleri ile Münbiç-El Bab hattında TSK - ÖSO ittifakına karşı büyük bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu bildiriliyor.







kaynak:ahaber