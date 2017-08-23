ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin yeni Afganistan stratejisini açıklamasının ardından Washington'da basın toplantısı düzenledi.

"AFGANİSTAN KONUSUNDA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

Rex Tillerson, buradaki konuşmasında, Afganistan konusunda Pakistan'ın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi ve ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin tarihsel önemine işaret etti.

"ARAMIZDA GÜVEN SORUNU VAR"

Son yıllarda İslamabad ile Washington arasında güven sorunu yaşandığını dile getiren Tillerson, "İki ülke arasında güven sorunu var. Çünkü terör örgütleri Pakistan'ı güvenli bölge haline getirerek, ABD askerlerine ve görevlilerine yapacakları saldırıları burada planlıyor. Aynı zamanda Afganistan'daki barışa mani oluyor." dedi.

"PAKİSTAN'IN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEĞE HAZIRIZ"

Pakistan'ın farklı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirten Tillerson, "Biz terörist gruplardan korunmaları için kendileriyle çalışmaya hazırız. Kendilerine olan desteğimize şart koşacağız ve kendileriyle olan ilişkimiz bu bölgeden gelecek sonuçlara bağlı olacak." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ AFGAN ORDUSUYLA YAPILACAK"

Tillerson, ABD'nin Afganistan'da uygulayacağı yeni stratejiyi, ABD'nin Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleyi örneklendirerek anlattı.

"DEAŞ'A KARŞI MÜCADELEMİZ BAŞARILI"ABD'nin DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleyi "başarılı bir kampanya" olarak nitelendiren Tillerson, benzeri bir taktiği Afganistan'da uygulayacaklarını söyledi.

"IRAK VE SURİYE'DEN DERS ÇIKARDIK"

Tillerson, Irak ve Suriye'den "çok fazla ders" çıkardıklarını ve bu tecrübeleri Afganistan'a aktaracaklarını belirterek, "Bazı Afgan güçlerine yeni bir eğitim vermek bizim ordumuz için biraz zaman alacak. Savaş Afgan güçleriyle, yani ordusu ve güvenlik güçleriyle yapılacak fakat son bir, 1,5 sene içinde gördüğümüz cephelerin kaybedilmesi durumunu daha istikrarlı bir yola sokabiliriz ve Afgan güçleri adına sahada galibiyet görmeye başlayacağımızı umut ediyorum." dedi.

"HİNDİSTAN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİMİZ"

Tillerson, ABD'nin yeni Afganistan stratejisinde Hindistan'a önemli bir rol düştüğünü de dile getirerek, "Hindistan, ABD'nin çok önemli bir bölgesel müttefiki oluyor ve başta Afganistan ekonomisi olmak üzere Afgan hükümetine çok önemli destek verdiler. Gelişimlerine yardım ettiler. Ekonomik destek oldular." diye konuştu.

"AFGANİSTAN İÇİN HİNDİSTAN'DA TOPLANTI YAPILACAK"

Afganistan'ı istikrarlı bir ülke haline getirmek için ekonomisinin düzelmesinin önemine vurgu yapan Tillerson, Hindistan'da gelecek hafta bu konuda bir toplantı yapılacağını, bu toplantının Afganistan adına önemli olduğunu söyledi.

"RUSYA'NIN TALİBAN'A SİLAH VERMESİ ULUSLARARASI NORMLARA AYKIRI"

Rex Tillerson, bir soru üzerine, Rusya'nın Taliban'a silah vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Taliban'a silah vermesinin uluslararası normlara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu belirten Tillerson, bu hususu Rusya'nın dikkatine sunduklarını aktardı.

Tillerson, ayrıca Afganistan'a silah verilecekse bunun Afgan hükümeti üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada