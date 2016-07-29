Beyaz Saray, El Kaide'den ayrıldığını açıklayan ve ismini değiştiren Nusra Cephesi'ne dair değerlendirmelerinin değişmediğini ifade etti.



Beyaz Saray, El Kaide'den ayrıldığını açıklayan ve ismini değiştiren Nusra Cephesi'ne dair değerlendirmelerinin değişmediğini ifade etti.



Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, "Nusra Cephesi'nin, ABD ve Avrupa'yı tehdit edebilecek, dışarıya yönelik büyüyen operasyon kapasitesine dair endişeler devam ediyor" diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby de Reuters'a yaptığı açıklamada El Kaide'den ayrılarak isim değiştirmesinin, Nusra Cephesi'ne bakışlarını değiştirmediğini söyledi.



Suriye'deki muhalif gruplardan Nusra Cephesi'nin lideri Ebu Muhammed Culani, El Kaide'den ayrılarak Nusra Cehpesi'ni feshettiklerini, bunun yerine yeni kurdukları ve herhangi bir yabancı örgütle bağlantısı olmayan Fethu'ş Şam (Şam'ın Fethi) Cephesi adı altında mücadeleye devam edeceklerini açıklamıştı.