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abd'den nusra cephesi'nin isim değişikliğine dair açıklamalar

ABD'DEN NUSRA CEPHESİ'NİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, El Kaide'den ayrıldığını açıklayan ve ismini değiştiren Nusra Cephesi'ne dair değerlendirmelerinin değişmediğini ifade etti.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 12:14
Puan Ver : Abd'den Nusra Cephesi'nin İsim Değişikliğine Dair Açıklamalar(10/10)7


Beyaz Saray, El Kaide'den ayrıldığını açıklayan ve ismini değiştiren Nusra Cephesi'ne dair değerlendirmelerinin değişmediğini ifade etti.



Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, "Nusra Cephesi'nin, ABD ve Avrupa'yı tehdit edebilecek, dışarıya yönelik büyüyen operasyon kapasitesine dair endişeler devam ediyor" diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby de Reuters'a yaptığı açıklamada El Kaide'den ayrılarak isim değiştirmesinin, Nusra Cephesi'ne bakışlarını değiştirmediğini söyledi.



Suriye'deki muhalif gruplardan Nusra Cephesi'nin lideri Ebu Muhammed Culani, El Kaide'den ayrılarak Nusra Cehpesi'ni feshettiklerini, bunun yerine yeni kurdukları ve herhangi bir yabancı örgütle bağlantısı olmayan Fethu'ş Şam (Şam'ın Fethi) Cephesi adı altında mücadeleye devam edeceklerini açıklamıştı.








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