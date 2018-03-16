ABD'DEN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK
ABD Dışişleri Sözcüsü, Münbiç konusunda yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda herhangi bir anlaşma yok. Türklerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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