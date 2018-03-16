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Abd'den Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Henüz Bir Anlaşma Yok
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ABD'DEN MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK


ABD'den Münbiç açıklaması: Türkiye ile henüz bir anlaşma yok
Tarih : 16 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Abd'den Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Henüz Bir Anlaşma Yok(7/10)3

ABD Dışişleri Sözcüsü, Münbiç konusunda yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda herhangi bir anlaşma yok. Türklerle görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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