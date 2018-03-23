ABD'DEN MENBİÇ AÇIKLAMASI: ÇEKİLMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK
ABD'nin Menbiç'teki askeri varlığına dair Pentagon net bir açıklama yapmaktan çekinirken, ABD Dışişleri Bakanlığı, "Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok." dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Dışişleri Bakanlığı, günlük basın toplantısında Menbiç'teki ABD askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"OPERASYON GÜVENLİĞİ İÇİN DAHA FAZLA BİLGİ VEREMEYİZ"
Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Gallowey, "Menbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:
"Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor. DEAŞ kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız."
" TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER SONUCA BAĞLANMADI"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.
Sözcü, " Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı." ifadesini kullandı.
Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, "ABD'nin Menbiç'teki varlığı"na ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız." dedi.
Kaynak: haberinburada
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