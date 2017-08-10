Füze denemeleri ve nükleer silah arayışından vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye ABD'den sert uyarılar gelmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore'nin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vurma düşüncesinde olduğunu açıklamasının ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"KUZEY KORE, REJİMİNİ VE İNSANLARINI YIKIMA GÖTÜRÜYOR"

ABD'nin ve müttefiklerinin kendilerini herhangi bir saldırıdan korumak için yeterli askeri kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Mattis, "Kim Jong-un, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tek sesini ve Kuzey Kore'nin küresel güvenlik ve istikrara tehdit teşkil ettiği konusunda mutabık dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin sesini dikkate almalı. Kuzey Kore kendisini izole etmeyi bırakmalı ve nükleer silah arayışını durdurmalıdır. Kuzey Kore rejimini ve insanlarını yıkıma götürecek davranışları tasavvur etmeyi bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

"KUZEY KORE BAŞLATTIĞI HER SİLAH YARIŞINI KAYBEDECEK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayında Kuzey Kore açıklaması hakkında bilgilendirildiğine dikkati çeken Mattis, Trump'ın ilk emrinin balistik füze savunma sistemleri ile nükleer caydırıcı gücün teyakkuzuna önem verilmesi olduğunu söyledi.

"ASKERİ KABİLİYETİMİZ KUZEY KORE'NİN ÇOK ÖTESİNDE"

Mattis, ABD dışişlerinin diplomatik olarak sorunun çözümüne çalıştığını savunarak, bununla birlikte ABD ve bölgedeki müttefik ülkelerin askeri kabiliyetinin Kuzey Kore'nin çok ötesinde olduğunu söyledi.

Mattis, şunları söyledi:

"Bizim birleşik müttefik kuvvetlerimizin dünya üzerinde en isabetli, en hazır, sert savunma ve saldırı gücüne sahip olduğu bilinmelidir. Bizim eylemlerimiz Kuzey Kore'nin eylemlerine üstün gelmeye devam edecek ve Kuzey Kore başlattığı her silah yarışını veya çatışmayı kaybedecektir."

KUZEY KORE, ABD'NİN ADASINI VURMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore'nin, Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füzesiyle ABD'ye bağlı Guam Adası'na saldırı hazırlığı içerisinde olduğu bildirilmişti.

Kaynak: haberinburada