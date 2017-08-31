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ABD'DEN KUZEY KORE'YE GÖZDAĞI! SAVAŞ UÇAKLARI TEMSİLİ HEDEFLERİ GERÇEK BOMBALARLA VURDU


ABD'den Kuzey Kore'ye Gözdağı! Savaş Uçakları Temsili Hedefleri Gerçek Bombalarla Vurdu
Tarih : 31 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Abd'den Kuzey Kore'ye Gözdağı! Savaş Uçakları Temsili Hedefleri Gerçek Bombalarla Vurdu(9/10)5

ABD, Kuzey Kore'nin orta menzilli güdümlü füze denemesini cevapsız bırakmadı. Pasifik'teki üslerinden kalkan savaş uçakları atış tatbikatı yaptı.

ABD UÇAKLARI, TEMSİLİ KUZEY KORE HEDEFLERİNİ VURDU

ABD'nin Guam Adası'ndaki Andersen Hava Üssünden kalkan B-1B tipi 2 ağır bombardıman uçağı ve Japonya'daki Ivakuni Hava Üssü'nden kalkan 4 F-35 hayalet avcı uçağı, Güney Kore'nin doğusundaki bir askeri bölgede, Kuzey Kore'nin "kritik tesislerini" temsil eden hedeflerin imha edildiği bir bombalama tatbikatına katıldı.

TATBİKATTA GERÇEK BOMBALAR KULLANILDI

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, tatbikatta gerçek bombaların kulanıldığını belirtti.

ORTAK TATBİKATLA KUZEY KORE'YE CEVAP VERDİLER

ABD ve Güney Kore ordularının, her yıl düzenledikleri müşterek Ulçi Özgürlük Muhafızı Tatbikatı'nın tamamlanmasının ardından gelen bağımsız askeri faaliyetin, iki ülkenin Kuzey Kore'nin orta menzilli güdümlü bir füzeyi Japonya üzerinden Pasifik'e fırlattığı füze denemesine yanıt olarak icra edildiği değerlendirmesi yapıldı.

TRUMP "TÜM SEÇENEKLER MASADA" DEMİŞTİ

Kuzey Kore'nin denemesi, başta füzenin hava sahasından geçtiği Japonya olmak üzere bölge ülkeleri ve ABD'nin tepkisine yol açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Japon ve Güney Koreli muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından "tüm seçeneklerin masada olduğunu" açıklamıştı.

BM, KUZEY KORE'Yİ KINAMIŞTI

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çağrısıyla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pyongyang yönetimini sert şekilde kınamıştı.

"GELECEKTEKİ OPERASYONLARIN İLK ADIMI"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün fırlatılan ve Japonya'nın üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin, ordusunun "Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımını oluşturduğunu" söylemişti.

GÜNEY KORE'NİN ABD'DEN TAKVİYE GÜÇ İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR

Güney Kore'nin füze denemesinin ardından Kuzey'den gelecek muhtemel saldırıya karşı ABD'li muhataplarından Guam'daki Amerikan B-1B bombardıman uçaklarının ülkesine konuşlandırılmasını talep ettiği öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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