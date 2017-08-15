ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Kuzey Kore, ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, füze ve nükleer çalışmalardan vazgeçmeyen Kuzey Kore'yi açık açık tehdit etti.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE SAVAŞA DÖNÜŞÜR"

Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.

KUZEY KORE, ABD'YE AİT GUAM ADASINI VURMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore, Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada