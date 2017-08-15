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ABD'den Kuzey Kore'ye Gözdağı: Füzeleri Ateşlersen Hızla Savaşa Dönüşür!

ABD'DEN KUZEY KORE'YE GÖZDAĞI: FÜZELERİ ATEŞLERSEN HIZLA SAVAŞA DÖNÜŞÜR!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Kuzey Kore, ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Abd'den Kuzey Kore'ye Gözdağı: Füzeleri Ateşlersen Hızla Savaşa Dönüşür!(9/10)5

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, füze ve nükleer çalışmalardan vazgeçmeyen Kuzey Kore'yi açık açık tehdit etti.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE SAVAŞA DÖNÜŞÜR"

Reuters'in haberine göre; ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, " Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" dedi.

KUZEY KORE, ABD'YE AİT GUAM ADASINI VURMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore, Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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