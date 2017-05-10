

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Kuzey Kore'ye seyahat etmemeleri yönünde sert bir uyarıda bulundu.







ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.







Açıklamada, "Kuzey Kore'deki ABD vatandaşları, ülkenin kanunlarına göre gözaltına alınma ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılma konusunda ciddi bir tehlike altında." ifadesine yer verildi.







Bu ülkede "Savaş hukuku" gerekçe gösterilerek ABD'de suç sayılmayacak birçok sebepten dolayı ABD vatandaşları hakkında sert kararlar alındığına dikkat çekilen açıklamada, Kuzey Kore ile diplomatik ilişki olmaması gerekçesiyle buraya gidenlere konsolosluk hizmeti verilemediği ve yardımda bulunulmadığı vurgulandı.







kaynak:habertürk