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abd'den kuzey ırak referandumu değerlendirmesi

ABD'DEN KUZEY IRAK REFERANDUMU DEĞERLENDİRMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, 25 Eylül'de yapacağı 'bağımsızlık referandumu' ile ilgili olarak, 'ABD olarak biz birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak'ı destekliyoruz' dedi.

Tarih : 09 Haziran 2017, 12:22
Puan Ver : Abd'den Kuzey Irak Referandumu Değerlendirmesi(8/10)7


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, 25 Eylül'de yapacağı 'bağımsızlık referandumu' ile ilgili olarak, 'ABD olarak biz birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak'ı destekliyoruz' dedi.



Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, konu ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta 'referandumun Irak'ın iç sorunu olduğunu, Irak Kürtlerinin meşru isteklerini ve takdir ettiklerini' söyledi. Nauert,  'Biz daha önce de bu konuyu konuştuk. Birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir Irak'ı destekliyoruz. Irak Kürdistanı'nın meşru özlemlerini anlıyor ve takdir ediyoruz. Kürt bölgesindeki yetkililere, şu an için bağlayıcı olan bir karar olmasa bile referanduma gitmenin, önceliklerden kaçınılacağına yol açacağı endişelerimizi aktardık. Bu öncelikler,  IŞİD'in  yenilgiye uğratılması, istikrar sağlanması, yerinden olmuş kişilerin geri dönüşü, bölgedeki ekonomik krizden kurtulmak ve bölgenin iç siyasi uyuşmazlıklarını gidermek. Bölgesel otoriteleri, Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkilerin geleceği arasındaki kapsamlı konularda Irak Hükümeti ile etkileşime girmeye teşvik ediyoruz' diye konuştu.

 



 



kaynak:haberler








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