ABD'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: PYD İLE İLGİLİ POLİTİKALARIMIZDA...
Ankara ile Washington arasında yaşanan ‘PYD' gerilimi sürerken, ABD'den kritik açıklama… Dışişleri Sözcüsü John Kirby, “Washington Yönetimi'nin PYD'yi terör örgütü olarak görmediği” görüşünü yineledi ve bu konudaki politikalarında hiçbir değişiklik olmadığını belirtti.
ABD'nin Türkiye'deki en yüksek düzeydeki diplomatik temsilcisi olan John Bass'in, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündeme geldi.
Bu konudaki haberleri doğrulayan Kirby, ABD'li Büyükelçi Bass'in, Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey yetkilerle görüştüğünü belirterek şunları söyledi:
“Büyükelçi Bass'in Türk yetkililerle görüştüğünü doğrulayabilirim. Bildiğiniz üzere diplomatik görüşmelerle ilgili ayrıntılar üzerinde konuşmuyoruz. Suriye'de, IŞİD ile olan mücadelenin karmaşıklığı yüzünden, konuşulacak çok konu var. Evet, görüşme oldu ama ayrıntılara girmeyeceğim."
Kirby, “ABD hükümetine göre, PYD terörist değildir açıklamanızın arkasında mısınız?" sorusuna verdiği yanıtta, “Bu doğru. Bu konudaki politikamızda hiçbir değişiklik yok" dedi.
PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
PKK'yı terör örgütü olarak gördükleri konusunda bir değişiklik olmadığını da dile getiren Kirby, “PKK'nın Türk vatandaşlarına yönelik terör saldırılarının son bulduğunu görme isteğimizde de son derece açığız" diye konuştu.
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