ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore ile ilgili olarak 'stratejik sabır dönemi sona erdi' ifadelerini kullandı



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarına karşı gösterdikleri "stratejik sabrın" tükendiğini açıkladı.



Asya turu kapsamında Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret eden Mike, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." dedi.



Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk