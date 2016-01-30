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abd'den kerry ve lavrov görüşmesi için flaş açıklama

ABD'DEN KERRY VE LAVROV GÖRÜŞMESİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında Washington ve Moskova'dan farklı açıklamalar geldi.

Tarih : 30 Ocak 2016, 09:41
Puan Ver : Abd'den Kerry Ve Lavrov Görüşmesi İçin Flaş Açıklama(8/10)6


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın  toplantısında, soru üzerine Kerry ve Lavrov'un yaptığı telefon görüşmesi hakkında  konuştu.



Görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine Kirby, Bakan Kerry'nin Rus  mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki muhaliflerin Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen  toplantı hakkında konuştuğunu belirtti.



Kirby,  Kerry'nin Lavrov ile Rus hükümetinin önemli adımlar atarak  Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap verilmesinde yardımcı olması gerektiğini ve  Cenevre'deki görüşmelerin devamının önemi hakkında konuştuğunu söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise görüşmenin  ana konusunun, bazı Amerikalı yetkililerin Rusya Devlet Başkanı   Vladimir  Putin'in yolsuzluğa karıştığı yönündeki iddiaları olduğu belirtildi.



Lavrov'un, Kerry'e ABD hükümetinin Rus lider hakkında söylediği  sözlerden dolayı sert tepki gösterdiği kaydedilen açıklamada, Lavrov'un ABD ve  Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olmasından dolayı ABD'yi sorumlu tuttuğu  vurgulandı.



Açıklamada, Lavrov'un Rusya yönetimine yönelik son günlerde yapılan  "uyduruk ve ayıplayıcı" suçlamalardan dolayı Kerry'e itirazlarını ilettiği  bildirildi.



ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Birimi Müsteşar  Vekili Adam Szubin, Vladimir Putin'in yolsuzluğa karıştığı yönünde iddialarda  bulunmuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, dünkü basın toplantısında,  Putin hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine, "Genel olarak konuşmam gerekirse  Rus hükümetinin yolsuzluğu hakkındaki düşüncelerimiz çok iyi bilinmektedir. Rus  hükümetinin birçok mertebesinde yolsuzluk olduğu yönündeki kaygılarımız devam  etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.








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