

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, soru üzerine Kerry ve Lavrov'un yaptığı telefon görüşmesi hakkında konuştu.







Görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine Kirby, Bakan Kerry'nin Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki muhaliflerin Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen toplantı hakkında konuştuğunu belirtti.







Kirby, Kerry'nin Lavrov ile Rus hükümetinin önemli adımlar atarak Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap verilmesinde yardımcı olması gerektiğini ve Cenevre'deki görüşmelerin devamının önemi hakkında konuştuğunu söyledi.







Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise görüşmenin ana konusunun, bazı Amerikalı yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yolsuzluğa karıştığı yönündeki iddiaları olduğu belirtildi.







Lavrov'un, Kerry'e ABD hükümetinin Rus lider hakkında söylediği sözlerden dolayı sert tepki gösterdiği kaydedilen açıklamada, Lavrov'un ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olmasından dolayı ABD'yi sorumlu tuttuğu vurgulandı.







Açıklamada, Lavrov'un Rusya yönetimine yönelik son günlerde yapılan "uyduruk ve ayıplayıcı" suçlamalardan dolayı Kerry'e itirazlarını ilettiği bildirildi.







ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Birimi Müsteşar Vekili Adam Szubin, Vladimir Putin'in yolsuzluğa karıştığı yönünde iddialarda bulunmuştu.







ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, dünkü basın toplantısında, Putin hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine, "Genel olarak konuşmam gerekirse Rus hükümetinin yolsuzluğu hakkındaki düşüncelerimiz çok iyi bilinmektedir. Rus hükümetinin birçok mertebesinde yolsuzluk olduğu yönündeki kaygılarımız devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.