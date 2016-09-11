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abd'den 'kayyum' açıklaması

ABD'DEN 'KAYYUM' AÇIKLAMASI

ABD Büyükelçiliği'nden 'kayyum' açıklaması yapıldı

Tarih : 11 Eylül 2016, 17:14
Puan Ver : Abd'den 'kayyum' Açıklaması(5/10)2


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Hükümetin bazı seçilmiş yerel yetkilileri terörizmi destekledikleri iddiasıyla görevden alma ve yerlerine kayyum atama kararını takiben Türkiye'nin güneydoğu'sundaki çatışma haberlerinden endişe duyuyoruz.



Amerika Birleşik Devletleri terörizmi lanetlemekte ve Türkiye'nin kendisini savunma hakkını desteklemektedir. Türk mercileri bazı yerel yetkililerin terörist gruplara katıldığı veya maddi destek sağladıkları yönündeki iddiaları araştırırken, hukuki süreç ve Türk Anayasası'nda saklı olduğu şekilde barışçıl politik ifade hakkını da içermek üzere, kişisel haklara saygının önemine işaret ederiz. Kayyum atamalarının geçici olacağını ve vatandaşların yakında Türk yasasına uygun bir şekilde yeni yerel yetkililer seçmelerine izin verileceğini ümit ediyoruz."








Etiketler: Abd  Den    Kayyum    Açıklaması    haber

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