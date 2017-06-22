

ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesindeki Arap ülkelerinin Katar'a “ekonomik ve siyasi abluka koymalarına neden olan şikayetlerini halen detaylandırmamaları” karşısında şaşırdıklarını açıkladı.







Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Katar ile komşu ülkeleri arasındaki diplomatik krizinin başlangıcından bu yana zaman geçtikçe, Suudi arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin eylemleri üzerine şüphelerin daha da arttığını söyledi. Nauert, ayrıca “Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?” dedi.







kaynak:milliyet