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ABD'den Katar ile Ortak Tatbikatı Bitirme Kararı

ABD'DEN KATAR İLE ORTAK TATBİKATI BİTİRME KARARI

ABD ile Katar arasındaki ortak savunma tatbikatı, Katar'ın içinde bulunduğu diplomatik kriz nedeniyle ABD tarafından sonlandırıldı.

Tarih : 06 Ekim 2017, 10:50
Puan Ver : Abd'den Katar İle Ortak Tatbikatı Bitirme Kararı(6/10)2

ABD'li bir askeri yetkili, Katar'ın içinde bulunduğu diplomatik kriz sebebiyle Körfez ülkeleri ile yapılan bazı tatbikatların durdurulduğunu açıkladı.

AMAÇ, GERGİNLİĞİ AZALTMAK

Katar krizinin başlangıcında Doha yönetimini suçlayan ABD, geçen dört ayın ardından bu kez farklı bir adım atıyor. Amerikan Associated Press ajansının son dakika haberine göre, ABD ordusu Körfez ülkeleriyle bazı askeri tatbikatları durduruyor. Washington'un amacı, Katar'la diğer Körfez ülkelerinin arasındaki aylardır süren gerginliği azaltmak.

EKONOMİK AMBARGO BAŞLATILMIŞTI

5 Haziran'da Bahreyn, Mısır, Suudi arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, teröre ve İran politikalarına destek vermekle suçladıkları Katar'a ekonomik ambargo başlatmıştı. İddiaları reddeden Katar, söz konusu tarihten bu yana Suudi Arabistan'ın başını çektiği komşuları tarafından tecrit edilmiş durumda. Kara, hava ve deniz sınırları kapatılan ülkeye en büyük destek Türkiye ve İran'dan gelmişti.

TRUMP, DÜĞMEYE BASMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, krizde düğmeye kendisinin bastığını attığı Twitter mesajıyla ilan etmişti.

Trump'ın Mayıs'ta yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinde 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının yanı sıra enerji ve teknoloji gibi alanlar dahil toplam 380 milyar dolarlık anlaşmalar yapıldığı duyurulmuştu. Kriz başlamadan önce Suudi Arabistan'la bu ölçekte anlaşmalar yapan ABD, krizden sonra da Katar'a 12 milyar dolarlık F-15 savaş uçağı satmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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