Abd'den Katar İçin Körfez'e Diplomatik Çıkarma
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ABD'DEN KATAR İÇİN KÖRFEZ'E DİPLOMATİK ÇIKARMA


ABD'den Katar için Körfez'e diplomatik çıkarma
Tarih : 08 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Abd'den Katar İçin Körfez'e Diplomatik Çıkarma(9/10)5

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar ve dört Körfez ülkesi arasında yaşanan gerginliği çözmek için bölgeye üst düzey iki yetkili yolladığı ortaya çıktı.

KUVEYT'E DESTEK İÇİN BÖLGEYE GİTMİŞ

Yetkili, "Emekli General Anthony Zinni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking taraflarla iletişim kurmak ve Kuveyt hükümetinin arabuluculuk çalışmalarına destek vermek için bu hafta Körfez bölgesine gitti." ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCEDEN SİNYAL VERİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, geçen hafta yaptığı bir konuşmada, Emekli General Zinni'nin Katar ve dört Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerginliği takip etmek için bölgeye gideceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca Tillerson, temmuzda Körfez bölgesine ziyarette bulunmuştu.

5 HAZİRAN'DA KATAR'LA TÜM GÖRÜŞMELER KESİLMİŞTİ

Zinni ABD Merkez Komutanlığındaki görevinin yanısıra, George Bush yönetimi zamanında ABD'nin İsrail - Filistin Özel Elçisi görevini yapmıştı. Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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