ABD'DEN KAFA KARIŞTIRAN İDDİA: DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ ÖLMEDİ!
ABD Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydını incelediklerini ve gerçekliğini tespit ettiklerini duyurdu.
Ölüp ölmediği yılan hikayesine dönen DEAŞ elebaşı Bağdadi hakkında ABD'den bir açıklama geldi.
"SES KAYDI BAĞDADİ'NİN YAŞADIĞINI GÖSTERİYOR"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydını incelediklerini ve gerçekliğini tespit ettiklerini duyurdu. Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Eric Pahon, söz konusu ses kaydı üzerinde yapılan incelemelerin Bağdadi'nin yaşadığını gösterdiğini söyledi.
"SES KAYDI GERÇEK"
Pahon, "ABD istihbarat kurumları Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken bu da Bağdadi'nin en azından ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir." dedi.
"YERİNİ HERKESTEN ÇOK BİLMEK İSTİYORUZ"
Amerikan istihbaratının ses kaydının nerede alındığını tespit edip etmediğine yönelik soruları cevaplamaktan kaçınan Pahon, "Yerini herkesten çok bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
46 DAKİKALIK SES KAYDINA BAĞDADİ ÖLMEDİ YORUMLARI YAPILMIŞTI
Geçen ay Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen 46 dakikalık bir ses kaydı yayınlanmıştı. Kayıttaki kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden olmuştu. Pentagon da bu kaydı incelemeye aldığını bildirmişti.
KAYITTA KUZEY KORE'NİN TEHDİTLERİ DE YORUMLANIYOR
Kayıtta konuşan kişi, Kuzey Kore'nin ABD ve Japonya'ya yönelik tehditleriyle Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da öncülük ettiği Suriye görüşmelerine de değiniyordu.
Ses kaydının ait olduğu kişi ayrıca Ortadoğu'da DEAŞ'a düzenlenen bombardıman ve saldırılara karşılık örgüt mensuplarının Batılı şehirlerde daha fazla saldırı gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyordu.
RUSYA, BAĞDADİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ
Rusya, temmuz ayındaki bir saldırıda Bağdadi'yi öldürdüğünü iddia etmişti. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü de DEAŞ kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Bağdadi'nin öldüğünü teyit ettiklerini belirtmişti.
Kaynak: haberinburada
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