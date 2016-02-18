

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik eleştirileri ile ilgili soruları yanıtladı.







Toner, “'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PYD yada YPG'ye verilen silahlar, gün gelip Türk güvenlik güçlerine yöneliyor' dedi. Buna ilişkin yorumunuz nedir” sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin YPG'ye silah vermediğini savundu.







Toner, “İyi adamlara verdiğimiz silahlar, bazen kötü adamların eline geçebiliyor. Bu durumdan haberdarız” diye konuştu.







ABD ile Türkiye arasında, YPG konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Toner, ABD'nin YPG ile PKK arasında bir bağ görmediğini söyledi.



YPG'nin, Suriye'deki bazı girişimlerinden rahatsız olduklarını grubun liderlerine ilettiklerini de belirten Toner, “Açıkça söyledik, PKK bir terör örgütü. Ancak YPG konusunda görüş ayrılıklarımız var. Türkiye'nin YPG ile ilgili endişelerini biliyoruz ve anlıyoruz. Biz YPG'ye silah vermedik” diye konuştu.







ABD'nin Türkiye'ye, YPG'ye yönelik top atışlarını durdurması çağrısı yaptığına değinen Toner, son saatlerde top atışı yapıldığına ilişkin bir belirti görmediklerini söyledi.







ABD'nin müttefiki ve NATO üyesi Türkiye ile verimli bir ilişki içinde olduklarını anlatan Mark Toner, gerek Suriye gerekse Irak'ta son derece karmaşık bir durum bulunduğunu, YPG'ye karmaşıklıktan yararlanarak yeni yerler işgal etmeme ve Türkiye ile gerilimi yükseltmeme çağrısında bulunduklarını belirterek, “YPG, Suriyeli Araplar ve Türkmenler, IŞİD'e karşı etkin ve başarılı bir mücadele veriyorlar” dedi.