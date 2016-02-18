O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

abd'den itiraf gibi açıklama

ABD'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik eleştirileri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner'e soruldu. Toner, "İyi adamlara verdiğimiz silahlar, bazen kötü adamların eline geçebiliyor" dedi.

Tarih : 18 Şubat 2016, 09:30
Puan Ver : Abd'den İtiraf Gibi Açıklama(9/10)7


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yönelik eleştirileri ile ilgili soruları yanıtladı.



Toner, “'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PYD yada YPG'ye verilen silahlar, gün gelip Türk güvenlik güçlerine yöneliyor' dedi. Buna ilişkin yorumunuz nedir” sorusuna verdiği yanıtta, ABD'nin YPG'ye silah vermediğini savundu.



Toner, “İyi adamlara verdiğimiz silahlar, bazen kötü adamların eline geçebiliyor. Bu durumdan haberdarız” diye konuştu.



ABD ile Türkiye arasında, YPG konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Toner, ABD'nin YPG ile PKK arasında bir bağ görmediğini söyledi.

YPG'nin, Suriye'deki bazı girişimlerinden rahatsız olduklarını grubun liderlerine ilettiklerini de belirten Toner, “Açıkça söyledik, PKK bir terör örgütü. Ancak YPG konusunda görüş ayrılıklarımız var. Türkiye'nin YPG ile ilgili endişelerini biliyoruz ve anlıyoruz. Biz YPG'ye silah vermedik” diye konuştu.



ABD'nin Türkiye'ye, YPG'ye yönelik top atışlarını durdurması çağrısı yaptığına değinen Toner, son saatlerde top atışı yapıldığına ilişkin bir belirti görmediklerini söyledi.



ABD'nin müttefiki ve NATO üyesi Türkiye ile verimli bir ilişki içinde olduklarını anlatan Mark Toner, gerek Suriye gerekse Irak'ta son derece karmaşık bir durum bulunduğunu, YPG'ye karmaşıklıktan yararlanarak yeni yerler işgal etmeme ve Türkiye ile gerilimi yükseltmeme çağrısında bulunduklarını belirterek, “YPG, Suriyeli Araplar ve Türkmenler, IŞİD'e karşı etkin ve başarılı bir mücadele veriyorlar” dedi.








Etiketler: Abd  Den  İtiraf  Gibi  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER