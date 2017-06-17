

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını muhtemel bir terör tehdidine karşı uyardı.







SOKAK İSMİ VERDİLER







Uyarıda, Türk güvenlik güçlerinin Mecidiyeköy civarında, özellikle de Şişli Ağaoğlu sokak'ta yoğun şekilde güvenlik önlemi almakta olduğu, bu nedenle Amerikan vatandaşlarının da dikkatli olması gerektiği ifade edildi.















kaynak:yeniakit