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abd'den istanbul'daki vatandaşlarına uyarı!

ABD'DEN İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARINA UYARI!

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını muhtemel bir terör tehdidine karşı uyardı.

Tarih : 17 Haziran 2017, 09:44
Puan Ver : Abd'den İstanbul'daki Vatandaşlarına Uyarı!(9/10)9


ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını muhtemel bir terör tehdidine karşı uyardı.



SOKAK İSMİ VERDİLER



Uyarıda, Türk güvenlik güçlerinin Mecidiyeköy civarında, özellikle de Şişli Ağaoğlu sokak'ta yoğun şekilde güvenlik önlemi almakta olduğu, bu nedenle Amerikan vatandaşlarının da dikkatli olması gerektiği ifade edildi.



 



 



 



kaynak:yeniakit








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