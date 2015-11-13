ABD'DEN IŞİD'İN KALESİ RAKKA'DA CİHATÇI JOHN'A OPERASYON
Açıklama Pentagon Sözcüsü Peter Cook'tan geldi. Cook dün Suriye'nin Rakka kentinde düzenlenen operasyonun sonuçlarını değerlendirdiklerini ve uygun olduğunda daha fazla bilgi vereceklerini aktardı.
Peter Cook, Kuveyt asıllı İngiliz vatandaşı Emwazi'nin, Amerikalı gazeteciler Steven Sotloff ve James Foley, Amerikalı yardım çalışanı Abdulrahman Kassig, İngiliz yardım çalışanları David Haines ve Alan Henning, Japon gazeteci Kenji Goto ve diğer bazı rehinelerin infaz videolarında göründüğünü hatırlattı.
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