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abd'den ışid'i vuran türkiye'ye övgü

ABD'DEN IŞİD'İ VURAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Albay Steve Warren, "Türkiye'nin IŞİD'in sınır ötesindeki sığınaklarını ve mevzilerini vurduğu top ve tank atışları çok etkiliydi" dedi.

Tarih : 15 Ocak 2016, 09:10
Puan Ver : Abd'den Işid'i Vuran Türkiye'ye Övgü(7/10)6


 ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Steve Warren, Türkiye'nin IŞİD'in sınır ötesindeki sığınaklarını ve mevzilerini vurduğu top ve tank atışlarının çok etkili olduğunu, Türkiye ile koordinasyonu artırmak için çalıştıklarını bildirdi.



Albay Warren, Bağdat'tan telekonferans yoluyla bağlantı yaparak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"ÇOK ETKİLİ TOP ATIŞLARI GÖRDÜK"



Warren, Türkiye'nin top ve tank atışları sonucu 200'e yakın IŞİD mensubunun etkisiz hale getirildiğinin hatırlatılarak, bunun IŞİD karşıtı operasyonları destekleyip desteklemediğinin sorulması üzerine, "Türkiye'nin Menbic cebinde çok etkili top atışları yaptığını gördük. Bu bölgede yaptıkları topçu ateşiyle ilgili koordinasyonumuzu sağlamlaştırmak için Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.








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