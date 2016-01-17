ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIM
İran'a yönelik yaptırımların kaldırıldığı gün, ABD ‘den Tahran'a yeni yaptırım geldi.
Yeni yaptırım İran'ın füze programıyla bağlantılı 11 kuruluş ve kişinin Amerikan bankacılık sistemini kullanmasını engelliyor.
Bununla birlikte ABD Başkanı Barack Obama, İran ile uluslararası toplum arasında ambargoların kaldırılmasını sağlayan nükleer anlaşmaya destek verdi.
Diplomasiyle nelerin mümkün olduğunu bir kez daha gördük diyen Obama, “İran nükleer silah elde edemeyecek" ifadesini kullandı.
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