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abd'den ingiliz hükümetine özür yok

ABD'DEN İNGİLİZ HÜKÜMETİNE ÖZÜR YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İngiliz istihbaratının önceki Başkan Barack Obama'nın isteğiyle seçim döneminde Donald Trump'ın dinlenmesine yardımcı olduğuna" ilişkin sözleri ile ilgili olarak İngiliz hükümetinden özür dilemediklerini bildirdi.

Tarih : 18 Mart 2017, 13:47
Puan Ver : Abd'den İngiliz Hükümetine Özür Yok(8/10)7


Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla yapılan gayriresmi toplantıda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Spicer, Beyaz Saray'ın İngiliz hükümetinden özür dilediği iddiasını reddetti.



"Herhangi bir şeyden pişmanlık duyduğumuzu sanmıyorum." diyen Spicer, önceki gün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Amerikan Fox News kanalına atfen dile getirdiği iddiasını sürdürmüş oldu.



Öte yandan, Amerikan CNN kanalına konuşan Başkan Donald Trump yönetiminden bir yetkilinin, Sözcü Spicer ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın "İngiliz hükümetini arayarak konuyla ilgili özür dilediklerini" ifade ettiği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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