O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD'DEN İLGİNÇ TÜRKİYE İSTEĞİ


ABD'DEN İLGİNÇ TÜRKİYE İSTEĞİ
Tarih : 17 Aralık 2015, 16:03
Puan Ver : Abd'den İlginç Türkiye İsteği(8/10)6




ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, geçen hafta iki kez Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmüş ve Başika'daki durumu 'Irak'ın egemenliğine saygı duyar şekilde' çözmesini istemişti.

 

Haberdar'dan İlhan Tanır'ın haberine göre, Bugün ise Beyaz Saray Başkan Yardımcılığı ofisinden yapılan resmi açıklamada, 15 Aralık günü, yani Biden'ın Davutoğlu ile ikinci kez görüştüğü 14 Aralık'tan bir gün sonra bu kez Biden, Irak Başbakanı Haider Abadi ile görüştü.

 

ABD: Türk Güçleri Irak'Tan İzinsiz Konuşlandı

Biden'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Biden, telefon görüşmesinde Abadi'ye 'Türk güçlerinin yakın zamanda kuzey Irak'a konuşlandırılması Irak hükümetinden izin alınmadan gerçekleştirildi' diye hatırlatmada bulundu. Açıklamaya göre ayrıca 'iki lider de Türk güçlerinin geri çekilmesi yönünde gelen ilk işaretleri memnuniyetle karşıladı, bu geri çekilmenin devam etmesi gerektiğinde mutabakata vardılar ve yabancı güçlerin Irak'da ancak Irak hükümeti ile koordineli ve izinli olarak bulunabileceğini tekrar ettiler.''

 

Türkiye'ye Çağrı: Bütün Askeri Varlığını Irak'dan Çek

Telefon görüşmesinde ‘'Başkan Yardımcısı, ABD'nin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi ve Türkiye'ye, Irak hükümeti tarafından izin verilmemiş bütün askeri güçlerinin Irak topraklarından çekerek aynı şeyi yapma çağrısında bulundu.''



Başika'ya IŞİD tarafından yapılan saldırıdan sonra açıklanan bu telefon görüşmesi ilk kez Türkiye'den, açıkça, Irak'daki Başika'da bulunan güçlerini çekme çağrısı yapmış oldu zira Irak, bu güçlerin Bağdat'tan izinsiz olarak orada bulunduğunu birçok kez tekrarladı.

 

Görüşmede son olarak ‘'Başkan yardımcısı Irak ile Türkiye arasında devam eden diyalogdan cesaretlendi ve ikili ortaklıkla birlikte sorunların giderilmesi gerektiğini vurguladı. İki lider de IŞİD karşıtı savaşa sürek bağlılıklarını yinelediler.'








Etiketler: Abd  Den  İlginç  Türkiye  İsteği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER