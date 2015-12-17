





ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, geçen hafta iki kez Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmüş ve Başika'daki durumu 'Irak'ın egemenliğine saygı duyar şekilde' çözmesini istemişti.







Haberdar'dan İlhan Tanır'ın haberine göre, Bugün ise Beyaz Saray Başkan Yardımcılığı ofisinden yapılan resmi açıklamada, 15 Aralık günü, yani Biden'ın Davutoğlu ile ikinci kez görüştüğü 14 Aralık'tan bir gün sonra bu kez Biden, Irak Başbakanı Haider Abadi ile görüştü.







ABD: Türk Güçleri Irak'Tan İzinsiz Konuşlandı



Biden'in ofisinden yapılan açıklamaya göre Biden, telefon görüşmesinde Abadi'ye 'Türk güçlerinin yakın zamanda kuzey Irak'a konuşlandırılması Irak hükümetinden izin alınmadan gerçekleştirildi' diye hatırlatmada bulundu. Açıklamaya göre ayrıca 'iki lider de Türk güçlerinin geri çekilmesi yönünde gelen ilk işaretleri memnuniyetle karşıladı, bu geri çekilmenin devam etmesi gerektiğinde mutabakata vardılar ve yabancı güçlerin Irak'da ancak Irak hükümeti ile koordineli ve izinli olarak bulunabileceğini tekrar ettiler.''







Türkiye'ye Çağrı: Bütün Askeri Varlığını Irak'dan Çek



Telefon görüşmesinde ‘'Başkan Yardımcısı, ABD'nin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi ve Türkiye'ye, Irak hükümeti tarafından izin verilmemiş bütün askeri güçlerinin Irak topraklarından çekerek aynı şeyi yapma çağrısında bulundu.''







Başika'ya IŞİD tarafından yapılan saldırıdan sonra açıklanan bu telefon görüşmesi ilk kez Türkiye'den, açıkça, Irak'daki Başika'da bulunan güçlerini çekme çağrısı yapmış oldu zira Irak, bu güçlerin Bağdat'tan izinsiz olarak orada bulunduğunu birçok kez tekrarladı.







Görüşmede son olarak ‘'Başkan yardımcısı Irak ile Türkiye arasında devam eden diyalogdan cesaretlendi ve ikili ortaklıkla birlikte sorunların giderilmesi gerektiğini vurguladı. İki lider de IŞİD karşıtı savaşa sürek bağlılıklarını yinelediler.'