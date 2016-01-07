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abd'den güney kore ve japonya'ya güvence

ABD'DEN GÜNEY KORE VE JAPONYA'YA GÜVENCE

ABD Başkanı Obama, Güney Kore Cumhurbaşkanı Park ve Japonya Başbakanı Abe'yi telefonla arayarak, her iki ülkenin güvenliği konusunda güvence verdi

Tarih : 07 Ocak 2016, 08:54
Puan Ver : Abd'den Güney Kore Ve Japonya'ya Güvence(9/10)6


ABD Başkanı Obama, Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-Hye ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşerek, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi yaptığı iddiasına karşı her iki ülkenin güvenliği konusunda kendilerine teminat verdi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Obama, önce Güney Kore Cumhurbaşkanı Park daha sonra Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü. Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi yaptığı iddiasına karşı Obama, görüştüğü her iki lidere de "ABD'nin bu iki ülkenin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" bir kez daha teyit etti.








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