

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin seçilmiş sivil hükümetini ve demokratik kurumlarını desteklediklerini söyledi.



Günlük basın toplantısında konuşan Josh Earnest, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yle olan ilişkilerine değer verdiğini açıkladı.



Sözcü, darbe girişiminin ardından Türkiye'deki tüm tarafların sakin kalması ve hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.



Darbe girişimi soruşturmasına ABD'nin yardım edebileceğini belirten Earnest, Fetullah Gülen hakkında iade talebi geldiği takdirde geri kabul anlaşması çerçevesinde değerlendileceğini söyledi.