O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ABD'DEN GÜLEN AÇIKLAMASI


ABD'DEN GÜLEN AÇIKLAMASI
Tarih : 19 Temmuz 2016, 09:25
Puan Ver : Abd'den Gülen Açıklaması(10/10)11


Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye'nin seçilmiş sivil hükümetini ve demokratik kurumlarını desteklediklerini söyledi. 



Günlük basın toplantısında konuşan Josh Earnest, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yle olan ilişkilerine değer verdiğini açıkladı.



Sözcü, darbe girişiminin ardından Türkiye'deki tüm tarafların sakin kalması ve hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.



Darbe girişimi soruşturmasına ABD'nin yardım edebileceğini belirten Earnest, Fetullah Gülen hakkında iade talebi geldiği takdirde geri kabul anlaşması çerçevesinde değerlendileceğini söyledi.








Etiketler: Abd  Den  Gülen  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER