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ABD'DEN GAZİANTEP'LE İLGİLİ TERÖR SALDIRISI UYARISI


ABD'DEN GAZİANTEP'LE İLGİLİ TERÖR SALDIRISI UYARISI
Tarih : 22 Eylül 2016, 14:17
Puan Ver : Abd'den Gaziantep'le İlgili Terör Saldırısı Uyarısı(0/10)


Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep şehrinde özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilen alışveriş merkezleri ve işletmelere yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilebileceği konusunda uyarı yaptı.



ABD elçiliği, vatandaşlarına yönelik yaptığı açıklamada, polisin Gaziantep'te bulunan bir "terör hücresi"ne yönelik sotuşturma yürütüldüğüne dair haberler olduğunu belirtti ve mesajda, "Bu bilgi, teröristlerin muhtemelen alışveriş merkezlerini ya da turistlerce tercih edilen restoran ve kafeleri hedef alabileceğine

işaret ediyor" ifadelerini kullandı.



Elçilik, Gaziantep'teki ABD vatandaşlarına bu tarz işletmelere gitmemelerini tavsiye ederken eğer bu mümkün değilse en azından giderken dikkatli olmalarını tavsiye etti.








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