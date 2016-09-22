

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep şehrinde özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilen alışveriş merkezleri ve işletmelere yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilebileceği konusunda uyarı yaptı.







ABD elçiliği, vatandaşlarına yönelik yaptığı açıklamada, polisin Gaziantep'te bulunan bir "terör hücresi"ne yönelik sotuşturma yürütüldüğüne dair haberler olduğunu belirtti ve mesajda, "Bu bilgi, teröristlerin muhtemelen alışveriş merkezlerini ya da turistlerce tercih edilen restoran ve kafeleri hedef alabileceğine



işaret ediyor" ifadelerini kullandı.







Elçilik, Gaziantep'teki ABD vatandaşlarına bu tarz işletmelere gitmemelerini tavsiye ederken eğer bu mümkün değilse en azından giderken dikkatli olmalarını tavsiye etti.