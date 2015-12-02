ABD'DEN FLAŞ 'TÜRKİYE' AÇIKLAMASI
NATO dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de konuşan Kerry, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Suriye sınırının kalan bölümünün kapatılması için Türk ve diğer güçlerin kullanılmasını tümüyle destekliyor" ifadesini kullandı.
Kerry ayrıca, "Suriye'de IŞİD ile mücadeleye yardımcı olmaları için NATO ülkelerinden eğitim ve cephane desteği gibi taleplerde bulunduk" dedi.
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