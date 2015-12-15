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abd'den flaş operasyon açıklaması!

ABD'DEN FLAŞ OPERASYON AÇIKLAMASI!

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, DAEŞ'e karşı "hem havada, hem karada" daha fazlasını yapmaları gerektiğinin "bilincinde" olduklarını söyledi.

Tarih : 15 Aralık 2015, 16:28
Puan Ver : Abd'den Flaş Operasyon Açıklaması!(9/10)10


İncirlik Havaüssü'ndeki ABD birliklerine "moral ziyareti"nde bulunan Carter, üsteki bir uçak hangarında askerlere yönelik bir konuşma yaptı. Carter konuşmasında, "Başkan (Barack) Obama'nın da daha önce söylediği gibi, hem havada, hem karada daha fazlasını yapmamız gerekiyor. DAEŞ'le mücadelemize önümüzdeki dönemde yeni ortaklar katılacağına inanıyorum. İlkeleri için ayağa kalkan uygarlığın, gerçek şeytan karşısında bizimle olacağına inanıyorum" dedi.



 

ABD askerlerine, üsteki personelin tatil dönemini ailelerinden uzakta geçirdiklerinin farkında olduğunu da söyleyen Ash Carter, "Fedakarlığınızın bilincindeyiz... Ancak, her sabah size uyandığımı bilmenizi isterim" diye konuştu.

 

Konuşmasının sonunda ABD askerleriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Ash Carter, ayrıca her bir askere metal para vererek bir ABD askeri geleneğini de yerine getirmiş oldu.

 








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