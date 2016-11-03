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ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 'TÜRKİYE YA KABUL EDER YA DA..'


ABD'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: 'TÜRKİYE YA KABUL EDER YA DA..'
Tarih : 03 Kasım 2016, 11:08
Puan Ver : Abd'den Flaş Açıklama: 'türkiye Ya Kabul Eder Ya Da..'(10/10)12


ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesi, ABD Başkan Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde, Rakka operasyonuna PKK'nın Suriye kolu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) de katılmasına karar verildiğini söylediğini bildirdi.



Gazetenin ABD yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, YPG'nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (PYD) operasyonun Rakka'nın kuşatılmasını içeren ilk aşamasında kullanılması yönünde nihai karar alındı ve ABD Kürtleri kontrol etmeye çalışacağını taahhüt ederken, Ankara'ya da Türkiye'nin koalisyon güçlerinin desteklediği operasyona katılması gerektiği ya da dışarıda kalacağı mesajı verildi.



ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ise, bugün yaptığı açıklamada Rakka operasyonunda oynayacağı role dair Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Carter, şöyle konuştu:



"Kuşatma yeterliliği olan güçlerle Rakka'ya yakın zamanda gitme niyetindeyiz. Bununla ilgili ve gelecekte oynayabilecekleri muhtemel role dair Türkiye ile görüşmeleri devam ettiriyoruz. Şu anda Cerablus ile Mare hattı arasında Türkiye ile çalışıyoruz ki bu son derece önemli ve sözü edilmesi gereken bir şey. Bu, Türkiye sınırının güvenliğine yardım ediyor. Dolayısıyla müttefikimiz Türkiye ile devam eden operasyonlarımız var ve bu operasyonlar, Dabık'ın geri alınmasını sağladı."








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